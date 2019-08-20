Китай запускает массовое производство клонов домашних животных

Китайская компания Sinogene собирается в ближайшее время запустить массовую продажу клонированных котов. Точная копия животного обойдется клиенту в 35 тысяч долларов.

«Мы предлагаем услуги по клонированию домашних животных, где ваш питомец генетически сохраняется и создается с использованием сохраненной клеточной линии», – сообщается на сайте организации.

Обратиться в фирму может любой желающий. Чтобы животное могли клонировать, нужно предоставить биоматериал, например, принести живого питомца, у которого возьмут анализ.

На тот случай, если котик погиб, есть целая инструкция по сохранению необходимых для клонирования тканей. Труп животного нужно обернуть в полотенце и положить в холодильник. Если такой возможности нет, нужно отрезать ухо, завернуть в стерильную салфетку и вызвать специалистов.

Клонировать можно не только кошек, но и других домашних животных, например, собак и даже лошадей. Стоимость услуги составляет 250 тысяч юаней – 35,4 тысячи долларов.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 20.08.19

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