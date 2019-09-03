Посол РФ: Бизнес США заинтересован в добыче газа на Сахалине и Ямале

Американские компании заинтересованы в реализации совместных проектов с РФ на Дальнем Востоке и в Сибири. По словам посла России в США Анатолия Антонова, речь идет о разработке газовых месторождений на Ямале и Сахалине, пишут «Известия».

Посол рассказал, что компании в США, сохраняя достаточно высокий объем инвестирования в российский рынок, проявляют все больший интерес не только к регионам Западной и Центральной России. «Наблюдается интерес и к развитию бизнеса на Дальнем Востоке. Среди потенциальных отраслей для совместных проектов – добыча природного газа (месторождения на Ямале и Сахалине), пищевая промышленность, целлюлозное производство, промысел морепродуктов и туризм», – рассказал посол в интервью.

По словам Антонова, объем торговли между РФ и США за первые шесть месяцев 2019 года составил $13,8 млрд, и американский бизнес сохраняет интерес к российскому рынку, несмотря на санкции. «Планомерно растет двусторонний товарооборот с Америкой. За 2018 год он увеличился на 13%, до $27,5 млрд ($24 млрд в 2017 году). Положительная динамика сохраняется и в нынешнем году – за шесть месяцев торговля составила $13,8 млрд», – отметил Антонов.

Посол отметил, что на фоне ужесточения политики США, «американский бизнес демонстрирует намерение остаться на выгодном для них российском рынке», а также проявляет готовность активно участвовать в проводимых в РФ профильных многосторонних мероприятиях, таких как Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и Восточный экономический форум (ВЭФ).

Антонов также упомянул о росте интереса американцев к туристическим поездкам в Россию. По его мнению, ярким примером этого стал чемпионат мира по футболу 2018 года, когда по числу туристов американцы уступили только китайцам. Существенная часть от общего потока американцев в Россию составляет туризм между Аляской и Дальним Востоком.

В связи с этим Анатолий Антонов предложил рассмотреть возможность восстановления регулярного прямого авиасообщения между Анкориджем на Аляске и городами дальневосточного региона РФ. Сейчас эти рейсы осуществляются на сезонной основе.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.09.19

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