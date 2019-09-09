У китаянки на ресницах завелись сотни клещей

Жительница КНР долго жаловалась на покраснения вокруг глаз и зуд. Врачи обнаружили на ресницах женщины множество паразитов. Об этом сообщает портал AsiaOne.

32-летняя женщина на протяжении полугода пыталась самостоятельно лечить покраснение глаз и выпадение ресниц. Когда она обратилась к медикам, те обнаружили паразитов на ее ресницах. Глаза женщины заселили клещи вида угревая железница.

Эти насекомые живут на коже человека и в большинстве случаев не представляют опасности. Однако они могут стать причиной воспалений, привести к блефариту и конъюнктивиту.

Выяснилось, что клещи расплодились из-за несоблюдения женщиной элементарных правил гигиены. Китаянка не достаточно тщательно снимала макияж, а иногда и вовсе спала с накрашенными тушью ресницами.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 08.09.19

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