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Четверг, 3 октября 2019, 14:28 мск

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Марс вынудил британцев смягчить антироссийские санкции

Великобритания внесла поправки в закон об экспорте, который напрямую затрагивает сферу сотрудничества с Россией. Власти островного государства озаботились вопросом возможного ущерба от антироссийской санкционной политики для программы по освоению Марса.

Решение о смягчении некоторых ограничительных мер было продиктовано необходимостью беспрепятственной реализации полетов на Красную планету в рамках миссии «ЭкзоМарс-2020», сообщает RT. Изменения коснулись раздела закона «Об экспорте» о товарах и технологиях из Общего военного списка ЕС.

Так, из документа следует, что продажа, импорт, поставка в Россию «некоторых веществ, предназначенных для использования в определенных пусковых устройствах или для заправки определенных спутников, либо же для проведения определенных испытаний и полетов в рамках миссии «ЭкзоМарс-2020», может быть осуществлена при условии предварительного согласования в соответствии со статьей постановления о санкциях в отношении России».

Лондон, Иван Гридин

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