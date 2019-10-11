Глава МИД Турции объяснил мотивы покупки российских «Триумфов»

Турция приобрела у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф», так как не хочет быть вечным просителем у НАТО. Такое заявление сделал глава турецкого Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который находится в Турции с официальным визитом.

«До сегодняшнего дня у Турции не было своей системы ПВО. По нашей просьбе в Турции устанавливали свои системы Patriot Нидерланды, Италия и Испания. Все эти системы очень хороши, но это временные решения. Сначала их устанавливают, потом убирают, потом снова устанавливают. Я не в качестве критики это говорю – речь идет о естественной ротации, и я от души благодарю наших союзников за эту помощь. Но это говорит о том, что у нас должна быть своя система ПВО. Мы не должны быть вечными просителями. Поэтому мы купили С-400», – пояснил Чавушоглу.

Как писал «Новый День», поставки в Турцию новейших систем ПВО российского производства вызвали кризис в отношениях между Анкарой и Вашингтоном. В середине сентября был завершен второй этап поставки «Триумфов». По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, российские ЗРК будут полностью введены в действие в апреле 2020 года.

Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Анкара отказалась идти на уступки.

Отметим, что испытания ракет-перехватчиков SM-3 для комплексов Patriot показали, что они способны сбить баллистическую ракету в идеальных условиях: когда та летит по неизменной траектории и не ставит помех. Системы ПВО Patriot, крупно опростоволосились в Саудовской Аравии, не заметив атаку с воздуха на нефтеперерабатывающий завод.

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 11.10.19

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