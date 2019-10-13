Постпред России дал совет Евросоюзу, как не остаться на задворках

Первыми шагами к объединению Европы могла бы стать отмена санкций, отказ от того, чтобы называть Евросоюз континентом, а также прекращение подмены основанного на Уставе ООН международного права «миропорядком, основанным на правилах». Такое заявление на 17-м Родосском форуме «Диалог цивилизаций» сделал постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

По словам дипломата, «объединение Европы или даже Евразии от Лиссабона до Владивостока» является единственным способом избежать превращения Евросоюза в «захудалый задний двор» мировой экономики и политики. «Что же касается более общего «рецепта» объединения Евразии, то он, на мой взгляд, умещается в простое словосочетание – интеграция интеграций», – заявил Чижов. Он также объяснил, что речь идет о сопряжении экономических потенциалов двух крупнейших интеграционных проектов континента – Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Евросоюза (ЕС).

Постпред России отметил, что двум организациям невозможно обойтись друг без друга в сфере обеспечения безопасности, передает РИА «Новости». В июле Чижов заявил, что отношения между Москвой и Брюсселем улучшатся, когда Европа «накопит критическую массу политической воли». Дипломат уточнил, что предпосылки для поворота в отношениях существуют и постепенно усиливаются, напоминает РБК.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.10.19

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