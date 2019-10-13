NI: США помогли России укрепить экономику

США непреднамеренно помогли России в укреплении экономики. Этому способствовали введенные Вашингтоном санкции в отношении ряда стран, а также торговая война с Китаем, пишет The National Interest. Издание отмечает, что благоприятное воздействие на российскую экономику оказали американские санкции против Венесуэлы и Ирана. Из-за ограничений ряд партнеров этих стран перешли на российскую нефть. Автор статьи указывает, что, по данным Bloomberg, на фоне санкций против Каракаса и Тегерана российские компании увеличили свою прибыль на $905 млн.

Торговая война между США и Китаем в свою очередь укрепила позиции России в качестве поставщика энергоресурсов в КНР. После того как Пекин установил повышенный тариф для американских производителей СПГ, китайцы стали вкладывать средства в российские СПГ-проекты в Арктике. В 2016 году Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай, обойдя Саудовскую Аравию. ПО словам автора статьи, после открытия газопровода «Сила Сибири» в конце этого года, который планирует поставлять 38 млрд кубометров природного газа в год, Пекин станет вторым по величине потребителем российского газа, после Берлина.

С апреля по май 2019 года на фоне американских санкций против Венесуэлы Россия увеличила поставки нефти и нефтепродуктов в США почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Так, в мае текущего года США в общей сложности закупили 17,4 млн баррелей российских нефти и нефтепродуктов, что считается максимумом с апреля 2013-го. К тому же в этом году Россия занимает второе место, после Канады, по поставкам нефтепродуктов в США, отмечает РБК.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 13.10.19

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