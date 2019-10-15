Елизавета II подтвердила выход Великобритании из ЕС до конца месяца

Приоритетом действующего британского правительства является выход из Евросоюза до начала ноября. Такое заявление сделала королева Великобритании Елизавета II, выступая перед парламентом страны.

«Приоритетом моего правительства всегда было обеспечение выхода Великобритании из ЕС 31 октября. Мое правительство намерено работать над новыми партнерскими отношениями с ЕС, основанными на свободной торговле и дружественном сотрудничестве», – заявила Елизавета II.

Правительство Великобритании будет работать с ЕС в сфере сельского хозяйства, рыбной ловли и торговли, чтобы «воспользоваться возможностями, появляющимися благодаря выходу из ЕС», подчеркнула королева. Кроме того, оно представит законопроект, ограничивающий свободу перемещения граждан ЕС после Brexit.

Кроме того, Елизавета II сообщила, что ее правительство намерено укрепить систему здравоохранения и продолжить борьбу с преступлениями с применением насилия. Темы здравоохранения и преступности являются острыми вопросами для британцев. По словам королевы, правительство также намерено предпринимать меры в сфере образования, транспорта и экологии.

Как передает «Интерфакс», Елизавета II прибыла в палату лордов, где выступила с речью, вместе со своим супругом принцем Филиппом, который в 2017 году отошел от дел и перестал исполнять свои церемониальные обязанности. Тронную речь, с которой королева традиционно выступает в парламенте, составляет кабинет министров Великобритании, в ней озвучиваются планы британского правительства по законопроектам на предстоящий год. Елизавета II выступает с тронной речью перед британским парламентом уже в 65-й раз.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 15.10.19

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