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Среда, 16 октября 2019, 09:01 мск

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Эрдоган принял приглашение Путина приехать в Россию

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин совершил телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. В частности, он пригласил главу Турции посетить Россию с официальным визитом, сообщили в пресс-службе Кремля.«Путин пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить в ближайшие дни Россию с рабочим визитом. Приглашение принято», – говорится в сообщении.

В Кремле также рассказали, что лидеры в ходе телефонной беседы затронули сирийский вопрос, подчеркнув необходимость предотвращения конфликтов между турецкими и сирийскими военными. Как подчёркивал Эрдоган, у Турции нет никаких проблем с Россией по ситуации в Сирии. По его словам, он находится «на связи» с Путиным.

14 октября в Кремле заявили, что Турции необходимо действовать соразмерно ситуации на севере Сирии и не предпринимать шаги, которые могли бы помешать политическому урегулированию.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.10.19

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Метки / Турция

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