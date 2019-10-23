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Среда, 23 октября 2019, 08:11 мск

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Дипломаты проверят данные о задержании в США экс-главы «Курортов Северного Кавказа»

Посольство России в США направило запрос в Госдепартамент в связи с информацией о задержании в Майами экс-главы «Курортов Северного Кавказа», бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова.

«Из сообщений в прессе узнали о задержании в штате Флорида Ахмеда Билалова. Извещений о произошедшем от местных властей не получали. В адрес Госдепа направлен соответствующий запрос. Ожидаем реакции», – заявили РИА «Новости» в пресс-службе дипмиссии.

Ранее газета Miami Herald сообщила, что Билалова задержали в его доме в Майами иммиграционные службы США.

Напомним, Билалов возглавлял компанию «Курорты Северного Кавказа», был связан со скандалом вокруг строительства олимпийских трамплинов. Президент России Владимир Путин, посетивший в начале 2013 года олимпийскую стройку, подверг резкой критике работу Билалова, чья компания отвечала за проект. В итоге завершение работ было поручено Сбербанку, а Билалов лишился постов в компании и в ОКР.

Позднее в отношении Билалова было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, он вместе со своим братом Магомедом уехал за границу.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 23.10.19

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