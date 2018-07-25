Новая война олигархов: Магомедов и Билалов уличили в обмане Вексельберга, Блаватника и Лебедева

В суде Нью-Йорка рассматривается иск скандально известного миллиардера Магомеда Магомедова и его двоюродного брата Ахмеда Билалова к крупным бизнесменам Виктору Вексельбергу, Леонарду Блаватнику и сенатору Леониду Лебедеву. Как пишет журнал Forbes, заявители утверждают, в конце 1990-х были обмануты. Сумма претензий составляет более $1,3 млрд.

В заявлении, которое приводит издание, утверждается, что в 1996 году истцы получили контроль над 5,37% нефтяной компании «Нижневартовскнефтегаз» (ННГ). Тогда же они впервые встретились с Лебедевым, которому принадлежало 5,13% ННГ. В августе 1997 года бизнесмены якобы договорились объединить свои акции, чтобы получить «мощный рычаг в схватке за контроль» над ННГ, которая разгорелась между Вексельбергом с Блаватником и гендиректором ННГ Виктором Палием, которые контролировали примерно по 40% компании.

В иске также указывается, что истцы и Лебедев решили поддержать в корпоративной борьбе Палия. В октябре 1997 года Вексельберг якобы встретился с Магомедовым и Билаловым в московском «Балчуге» и предложил $90 млн за их пакет ННГ. Те отказались, сославшись на договоренности с Лебедевым. Тогда Вексельберг с Блаватником вышли на Лебедева и предложили сделку ему.

Лебедев, как говорится в иске, в тайне от партнеров согласился продать свой пакет. Более того, якобы пообещал покупателям помочь с пакетом Магомедова и Билалова. Такая возможность представилась, когда истцы передали свой пакет ННГ бизнесмену Олегу Киму. Сделка якобы должна была урегулировать обязательства, которые возникли у дагестанцев перед Кимом в ходе судебного разбирательства.

По версии Магомедова и Билалова, Лебедев сговорился за их спиной с Кимом и, завладев 10,5% ННГ, передал весь пакет Блаватнику и Вексельбергом, став их партнером. Истцы утверждают, что зная о таких договоренностях, не стали бы заключать сделку с Кимом.

Как сообщается, за продажу 10,5% акций ННГ Лебедев получил долю в совместном предприятии Вексельберга и Блаватника – 1,8% Тюменской нефтяной компании (ТНК), а также выплату в размере $611 млн. Позже, в 2013 году, когда ТНК приобрела компания «Роснефть», Вексельберг и Блаватник отказались поделиться доходом от продажи компании с Лебедевым, что стало причиной для судебного разбирательства на $2 млрд уже между ними.

Магомедов и Билалов считают, что могут претендовать на половину этих денег, которые стали предметом иска Лебедева к Блаватнику и Вексельбергу, а также указывают, что могут претендовать на $300 млн из компенсации, полученной от них Лебедевым.

Примечательно, что весной этого года Магомед Магомедов, являющийся совладельцем группы «Сумма», вместе с братом и одновременно деловым партнером Зиявудином стал фигурантом уголовного дела. Они были арестованы по подозрению в создании преступной группы, мошенничестве и растрате. Им инкриминируется хищение бюджетных средств в общей сложности на сумму почти 2,5 млрд рублей.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 25.07.18

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