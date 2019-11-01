В Австралию из США прибыл острый соус с метамфетамином на 207 млн долларов

В Австралии полиция арестовала четырех человек, которые пытались ввезти в страну 400 кг метамфетамина. Наркотик был добавлен в бутылки с острым соусом шрирача (сирача, срирача). Контрабанда была выявлена сотрудниками пограничной службы аэропорта Сиднея. Партия соуса, вызвавшая подозрение таможенников, прибыла из США. По предварительным оценкам, стоимость спрятанных в бутылках наркотиков составляет 207 млн долларов.

Вскоре после обнаружения метамфетамина были арестованы четыре мужчины 30, 34, 36 и 45 лет. Полиция связалась с властями США, чтобы выявить отправителя. Исполняющий обязанности заместителя начальника полиции штата Новый Южный Уэльс Стюарт Смит сообщил, что наркотики находились в 768 бутылках. Он также добавил, что арестованные являются важными членами криминальной группировки, передает ВВС.

Газета Sydney Morning Herald со ссылкой на полицейского пишет, что процесс добавления наркотиков в бутылки с соусом требует знаний в химии, как со стороны отправителей, так и со стороны получателей, чтобы впоследствии выделить метамфетамин из шрирачи.

Сидней, Иван Гридин

Сидней. Другие новости 01.11.19

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