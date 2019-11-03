Реальная угроза нарастает: Вашингтон определил главного военного врага

Самой реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе является Россия, считают авторы ежегодного доклада Index of U.S. Military Strength американского стратегического исследовательского института Heritage Foundation. При этом Россию называют «агрессивной» и «угрожающей» с позиции ее «возрастающих способностей».

В докладе отмечается, что Россия обладает самым большим арсеналом ядерного оружия среди ядерных держав, «способным уничтожить множество целей на территории США и стран-союзниц». Особое место в исследовании отводится теме модернизации российской армии. Американские эксперты приводят в пример зенитные ракетные системы (ЗРС) С-500 «Прометей», противоспутниковые комплексы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), танки Т-72, Т-80 и Т-90, отмечает РИА «Новости».

Американские эксперты также особо выделяют Китай в качестве «самой всеобъемлющей угрозы», с которой сталкиваются США. По оценке авторов доклада, в настоящее время Вашингтон способен эффективно действовать против Москвы или Пекина лишь в одном крупном региональном военном конфликте, однако данная способность США нивелируется в случае одновременного ведения боевых действий против России и Китая на двух фронтах, уточняет «Lenta.Ru».

Кроме РФ и Китая, среди угроз Соединенным Штатам называются Иран, Северная Корея и международный терроризм.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 02.11.19

Цукерберг лишил главу Крыма верификации в Фейсбуке. / Косовская проблема «зависла»: пока все на уровне сырых обсуждений. / «Албанские власти создают мифические истории»: Тирана готовит удар по России. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»