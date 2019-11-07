Уход с поста главы Alibaba не помешал Джеку Ма стать самым богатым в Китае

Миллиардер Джека Ма вновь возглавил список богатейших бизнесменов Китая. Журнал Forbes оценил его состояние в 38,2 млрд долларов.

По данным аналитиков, за год Джека Ма заработал 3,6 млрд долларов. При этом бизнесмен покинул пост главы интернет-гиганта Alibaba и последние семь месяцев не обладал статусом самого богатого жителя КНР. Эту строчку занимал основатель Tencent Holdigs Ма Хуатэн.

В настоящее время Хуатэн находится на втором месте с состоянием 36 млрд долларов. Третью позицию удержал председатель правления девелоперской компании Evergrande Сюй Цзяинь (27,7 млрд).

В общей сложности 400 богатейших бизнесменов Китая, по оценке Forbes, владеют капиталами в размере 1,29 трлн долларов, что на 20% больше показателя прошлого года. При этом чтобы попасть в список, необходимо иметь состояние не менее 1 млрд долларов. В прошлом году для этого хватало 840 млн.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 07.11.19

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