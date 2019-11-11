Полиция Гонконга открыла огонь на поражение по протестующим

Полиция Гонконга в ходе операции по разгону протестующих сотрудники правоохранительных органов прибегли к применению огнестрельного оружия в трех районах города, в результате один человек получил ранения, говорится в официальном заявлении правоохранителей. Ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой видно, как сотрудник полиции с близкого расстояния стреляет в протестующего.

«С самого утра радикальные протестующие выстроили баррикады во многих локациях в Гонконге, они даже бросали тяжелые и крупные предметы с высоты на проезжую часть, создавая серьезную опасность для участников дорожного движения. Участники беспорядков также бросали бутылки с зажигательной смесью в объекты, принадлежащие метро, совершили акты вандализма в отношении университетских помещений. Полиция вынуждена была ответить разгонами и задержаниями на массовые незаконные действия, в ходе полицейских операций один из сотрудников полиции применил свое табельное оружие, один мужчина получил огнестрельное ранение», – говорится в заявлении полиции.

Кроме того, «в районах Шатин и Тунчхун сотрудники правоохранительных органов во время операций вынули из кобуры свои служебные револьверы». В полиции опровергают появившиеся в Сети «слухи, свидетельствующие о том, что руководство полиции приказало оперативникам небрежно и опрометчиво использовать оружие в сегодняшних операциях». «Эти обвинения абсолютно ложные и злонамеренные. В полиции действуют строгие правила и распоряжения относительно использования огнестрельного оружия. Все сотрудники полиции обязаны обосновать свои правоприменительные действия», – подчеркнули в полиции.

По данным китайских СМИ, в Сети началась травля полицейского, применившего оружие в отношении митингующего в районе Сай Ван Хо. В интернете обнародованы личные данные, включая фотографии, домашний адрес и номера телефонов полицейского и всех членов его семьи, в адрес двух маленьких дочерей поступают угрозы.

Тем временем, как передает РИА «Новости», на некоторых улицах Гонконга вновь воцарился хаос. Полиция уже несколько раз была вынуждена применить в разных районах города перцовый и слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки. Демонстранты в свою очередь заблокировали ряд дорог, они бросают в полицейских коктейли Молотова, кирпичи, тяжелые предметы. В связи с протестами и транспортным коллапсом из-за перекрытых дорог и закрытых станций метро некоторые университеты отменили занятия.

Гонконг, Иван Гридин

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