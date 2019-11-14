Американский офицер указал на слабое место ВМС США

Пилотам ВМС США не достаточно навыков, чтобы победить российских и китайских оппонентов в бою. Об этом пишет National Interest со ссылкой на слова морского офицера Грэма Скарбро. Он считает, что для эффективной подготовки к высокотехнологичному бою экипажи истребителя-бомбардировщика F/A-18 должны осуществлять больше реальных пусков ракет во время учений, так как имитация ракетного обстрела не может заменить реальный боевой опыт.

«Нынешние эскадрильи истребителей ВМС редко запускают ракеты класса «воздух-воздух, а учебные параметры боевой цели слишком фрагментированы между классами «воздух-воздух», «воздух-земля» и другими», – пояснил эксперт. По мнению Скарбро, в случае военного конфликта с Россией или Китаем эти недостатки приведут к боевым потерям США. Он уверен, чтобы избежать этого, необходимо изменить ситуацию в мирное время.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 14.11.19

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