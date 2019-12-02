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Понедельник, 2 декабря 2019, 10:15 мск

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На Украине заявили о победе над Россией на мировом рынке вооружений

Фото: Минобороны РФ

«Укроборонпром» обошел Россию на внешних рынках. Такое заявление сделал в эфире ATR заместитель гендиректора концерна, бывший депутат Верховной рады Мустафа Найем. По его словам, на отсутствие финансирования на протяжении последних 30 лет, Украина «продолжала выигрывать позиции на внешних рынках у России – основного конкурента».

«Выигрыш» он объяснил тем, что украинские предприятия занимаются ремонтом и обслуживанием старой советской техники за рубежом. «Мы обслуживаем технику советского происхождения, мы предоставляем комплектующие к бронетехнике и авиации, мы их ремонтируем», – рассказал Найем, добавив, что концерн продолжает конкурировать с Россией. По словам заместителя гендиректора «Укроборонпрома», Украина обладает «огромным интеллектуальным потенциалом» в сфере вооружений.

Киев, Иван Гридин

Киев. Другие новости 02.12.19

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