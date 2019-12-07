Американский Сенат готов признать Россию страной-террористом

В американский Сенат поступил законопроект, который обязывает госсекретаря США рассмотреть вопрос, является ли Россия страной – спонсором терроризма в связи с конфликтом на Украине. Инициатива первоначально будет рассмотрена в комитете по иностранным делам, заседание которого намечено на 11 декабря.

Решение о том, «соответствует ли Российская Федерация критериям признания ее страной – спонсором терроризма» руководитель Госдепартамента должен представить не позднее чем через 90 дней после принятия законопроекта, передает ТАСС. В тот же срок госсекретарь должен представить Конгрессу решение о том, «соответствуют ли критериям признания иностранными террористическими организациями вооруженные формирования, физически присутствующие в Донбассе (Украина) и находящиеся под контролем или получающие помощь Российской Федерации, либо вооруженные формирования, связанные или контролируемые «Донецкой народной республикой» или «Луганской народной республикой».

Стоит отметить, что в список стран-спонсоров терроризма, который составляется госдепом США, включены Иран, КНДР, Сирия и Судан, сотрудничество с которыми автоматически означает попадание под американские санкции.

Примечательно, что ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявлял, что, по мнению Госдепа, Россию нельзя считать государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Сирии, отмечает РИА «Новости».

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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