Население Китая превысило 1,4 млрд человек

Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР предоставило данные о численности населения страны. В 2019 году число китайцев без учета Гонконга, Макао и Тайваня достигло 1 млрд 400 млн 50 тысяч.

За год численность населения Китая выросла на 4,67 млн человек, передает «Интерфакс». Из них 715 млн 270 тысяч мужчин и 684 млн 780 тысяч женщин.

В городах проживает 60,6% от общего числа жителей материкового Китая – 848,43 млн человек. Численность сельских жителей за год сократилась до 551,6 млн.

При этом в стране наблюдается процесс естественного старения населения – за год снизилось число жителей трудоспособного возраста. В 2018 году насчитывалось 897,3 млн человек, то есть, 64,3% всего населения китайцев в возрасте 16 до 59 лет. В 2019 году их стало 896,4 млн человек (64%). В то же время выросла доля людей 60 лет и старше с 259,5 млн человек (17,9%) до 253,88 млн человек (18,1%).

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 17.01.20

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