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Среда, 22 января 2020, 13:17 мск

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Toyota и Honda объявили об отзыве более 6 млн автомобилей

Фото: Toyota.ru

Производители автомобилей Toyota и Honda заявили об отзыве по всему миру 6 млн машин из-за проблем с подушками безопасности. Так, Toyota отзывает около 3,4 млн автомобилей, так как есть риск несрабатывания подушки безопасности при столкновении. Причина кроется в плохой защищенности компьютеров ZF-TRW, которые контролируют работу подушек безопасности, от электрических помех.

Отмечается, что данная проблема может быть выявлена еще более, чем в 12,3 млн автомобилей только в США, которые были произведены шестью разными компаниями. По предварительным данным, из-за этого дефекта в США погибли по меньшей мере 8 человек. Организовано расследование, передает «Интерфакс».

Honda в свою очередь отзывает около 2,7 млн автомобилей из-за дефектов пирапатронов подушек безопасности произведенных компанией Takata. Существует вероятность самопроизвольного их взрыва с последующим выбросом металлических осколков.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 22.01.20

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