Россия отвоевала право на бренд водки Stolichnaya в странах Бенелюкса

Верховный суд Нидерландов отклонил апелляцию владельца SPI Юрия Шефлера и подтвердил, право России на использование водочного бренда Stolichnaya в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге, сообщает Financial Times со ссылкой на решение суда.

Согласно решению районного суда Роттердама от 2018 года, компания SPI была вынуждена прекратить продажу водки в странах Бенилюкса, а также выплатить России прибыль от торговли напитками под брендами Stolichnaya и Moskovskaya, начиная с 1999 года. Суд также потребовал от SPI выплатить России €145 тыс. SPI не согласилась с решением суда, указав, что в ходе рассмотрения дела не получила возможность представить свою позицию. По данным издания, иск о запрете SPI продавать водку под брендами Stolichnaya и Moskovskaya еще в 13 странах ЕС будет отдельно рассмотрен в июне в Гааге.

Амстердам, Иван Гридин

Амстердам. Другие новости 28.01.20

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