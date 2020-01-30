США оснащают ракеты на подлодках новыми тактическими атомными боеголовками

США приступили к оснащению ракет Trident для подводных лодок новыми маломощными тактическими ядерными боезарядами W76-2, говорится в статье специалистов Федерации американских ученых (FAS). Они сообщили, что субмарина «Теннесси», с такими боеголовками отправилась на боевое дежурство в Атлантику в конце 2019 года.

О создании новой боеголовки Белый дом объявил в начале 2018 года. Необходимость наличия таких ракет США объяснили подозрениями, что у России уже имеются такие боезаряды. По оценкам FAS, из 20 ракет на субмарине «Теннеси» новыми боезарядами оснащены одна-две. Они имеют мощность в 5 килотонн, а одна ракета способна нести несколько таких зарядов. Остальные боеголовки на «Теннесси» имеют мощность 90 и 455 килотонн. Одна ракета может нести несколько таких боеголовок, сообщают ученые.

Боеголовка W76-2 «должна противостоять ошибочным представлениям о том, что в региональном сдерживающем потенциале США есть некий изъян, которым можно воспользоваться», заявили американские военные.

Авторы статьи отмечают, что запуск ракеты Trident с малым зарядом неотличим от запуска ракеты со стратегической боеголовкой. В связи с этим ее применение против России так же немыслимо, как и стратегических зарядов.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 30.01.20

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 170. Россия закрывает границу. / В Госдуме назвали новые антироссийские санкции США бесполезными. / Канада ввела новые санкции в отношении крымчан. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»