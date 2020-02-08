В США 200 посетителей казино заразились норовирусом

В американском городе Лейк-Чарльз (штат Луизиана) 200 человек заразились норовирусом после посещения казино L'Auberge. Об этом сообщил директор Государственного управления здравоохранения города Лейси Кавано.

Как передает местный телеканал WVUE, сейчас власти пытаются предотвратить распространение болезни. Отмечается, что заболевшие могут являться переносчиками норовируса, когда у них проявляются симптомы, а также в течение трех недель после их исчезновения.

Норовирус вызывает острую кишечную инфекцию. У заболевших наблюдается ухудшение самочувствия, рвота, понос, повышение температуры тела.

При этом нововирус является очень заразным и передается через бытовые предметы, пищу и жидкости. Снизить риск заражения можно, тщательно соблюдая гигиену.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 08.02.20

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