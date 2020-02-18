В Казахстане поймали двух боевиков, готовивших теракты

В бывшей столице Казахстана Алма-Ате силовики схватили двух боевиков, готовивших теракты на территории республики, в том числе атаки в местах массового скопления людей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы казахстанского Комитета национальной безопасности.

Подозреваемых задержали 14 февраля и поместили под арест. Ими оказались «приверженцы деструктивного религиозного течения», отметили в КНБ.

В ходе обыска в квартирах задержанных обнаружены и изъяты самодельная бомба с поражающими элементами, компоненты для изготовления взрывного устройства, холодное оружие, а также мобильные телефоны с фотографиями и видеосъемкой предполагаемых объектов для нападения.

В отношении обоих мужчин возбуждены уголовные дела по ст. 255 УК (приготовление к акту терроризма» и ст. 256 УК (пропаганда терроризма).

Нурсултан, Ольга Панфилова

Нурсултан. Другие новости 18.02.20

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