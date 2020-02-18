российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 18 февраля 2020, 09:39 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Казахстане поймали двух боевиков, готовивших теракты

Фото: knb.gov.kz

В бывшей столице Казахстана Алма-Ате силовики схватили двух боевиков, готовивших теракты на территории республики, в том числе атаки в местах массового скопления людей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы казахстанского Комитета национальной безопасности.

Подозреваемых задержали 14 февраля и поместили под арест. Ими оказались «приверженцы деструктивного религиозного течения», отметили в КНБ.

В ходе обыска в квартирах задержанных обнаружены и изъяты самодельная бомба с поражающими элементами, компоненты для изготовления взрывного устройства, холодное оружие, а также мобильные телефоны с фотографиями и видеосъемкой предполагаемых объектов для нападения.

В отношении обоих мужчин возбуждены уголовные дела по ст. 255 УК (приготовление к акту терроризма» и ст. 256 УК (пропаганда терроризма).

Нурсултан, Ольга Панфилова

Нурсултан. Другие новости 18.02.20

Разведка Нидерландов: Малайзийский Боинг MH17 не мог быть сбит комплексом «Бук». / Эксперт подсчитал убытки от нехватки китайских туристов. / Богатейший человек отдаст 10 млрд долларов на спасение Земли. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Терроризм

Житель Подмосковья перевел 25 млн рублей террористам

США сообщили о ликвидации лидера террористов

В Афганистане разбился пассажирский самолет

100 секунд до апокалипсиса. Эксперт объяснил перевод часов Судного дня

В Судане семь человек погибли, 25 пострадали при взрыве на свадьбе

На берлинской конференции будет «правительство террористов» из Ливии

Боевики ИГ* взяли на себя ответственность за атаку на пост ДПС в Ингушетии

В Хабаровском крае задержали вербовщика террористов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Казахстан, Терроризм,