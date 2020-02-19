В США арестовали гражданина Мексики по подозрению в шпионаже в интересах России

В США арестовали проживавшего в Сингапуре гражданина Мексики Алехандро Кабрера Фуэнтеса. Как сообщает Минюст США, мужчина якобы признался, что работал в интересах российского правительства. Расследование вели сотрудники ФБР и пограничной службы.

В американском ведомстве утверждают, что Москва завербовала Фуэнтеса в прошлом году. Якобы по указанию российских спецслужб мексиканец арендовал недвижимость во Флориде, а затем отправился в РФ, чтобы доложить о выполненном задании.

В феврале 2020 года от Фуэнтеса разыскать автомобиль «источника правительства США» выяснить его регистрационный номер и сообщить о местонахождении авто. Предположительно, задержанный должен был доложить о результатах в апреле или мае 2020 года.

14 февраля Фуэнтес совместно со своей супругой фотографировал указанный автомобиль. Это привлекло внимание охранника, но пару отпустили. Через день Фуэнтес с женой попытались вылететь в Мексику, но были задержаны сотрудниками службы таможенного контроля. Пограничники обнаружили в папке с удаленными фотографиями на смартфоне женщины снимки с регистрационными номерами автомобиля. Проверка показала, что автомобиль числится на правительстве США. Мексиканцы были задержаны и вскоре заявили о работе на российские власти.

Вашингтон, Иван Гридин

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