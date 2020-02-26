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Среда, 26 февраля 2020, 10:24 мск

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Главком НАТО в Европе признал наличие дыр в системе ПРО

Фото: Минобороны РФ

Система противоракетной обороны США нуждается в совершенствовании, признал главком армии США в Европе и Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс.

В ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил США сенатор Ангус Кинг поинтересовался возможностями защиты объектов от атаки беспилотников и ракетных ударов. В качестве примеров он привел атаку на НПЗ саудовской компании Saudi Aramco и удар Ирана по американским военным объектам на территории Ирака.

По словам Уолтерса, «это недостаток, и мы должны продолжать работать в этом направлении». В частности он рассказал о работе над системой интегрированной противовоздушной обороны, которая будет способна обнаруживать и уничтожать объекты как на большой, так и на малой дальности.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 26.02.20

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