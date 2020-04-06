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Понедельник, 6 апреля 2020, 16:02 мск

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В Португалии девушка отрезала экс-бойфренду пальцы, чтобы получить доступ к деньгам

19-летняя жительница Португалии и ее 23-летняя подруга подозреваются в жестоком убийстве 21-летнего парня. Преступницы отрезали пальцы жертве, чтобы получить доступ в интернет-банк. Об этом сообщает The Sun.

По версии правоохранителей, девушка предложила бывшему возлюбленному исполнить танец на коленях, когда он сел на стул, злоумышленница связала его и задушила. После этого она отрезала покойному пальцы, чтобы получить доступ к банковскому приложению и завладеть 60 тысячами фунтов со счета жертвы.

Когда дело было сделано, девушка пригласила домой подругу, работающую медсестрой. Вместе они расчленили тело и отвезли части далеко от места убийства, чтобы запутать следы.

Отмечается, что торс погибшего обнаружили примерно в 15 милях от Лагоса, где убили мужчину, голову – в Тавире, в 55 милях в противоположном направлении. Руки и ноги убитого пока не удалось найти.

Обеих девушек арестовали. Расследование этого дела продолжается.

Лиссабон, Зоя Осколкова

Лиссабон. Другие новости 06.04.20

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