Австрия объявила о скорой отмене режима самоизоляции

В Австрии с 30 апреля отменят практически все введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничения по самоизоляции. Такое заявление сделал министр здравоохранения страны Рудольф Аншобер. Впрочем, ряд запретов будет сохранен. В частности граждане должны будут держаться друг от друга на расстоянии метра, регулярно мыть руки и не смогут собираться больше, чем вдесятером, пишет Kronen Zeitung.

Сейчас австрийцам дозволено покидать дома только для выхода на работу, для посещения магазина или аптеки, а также для занятий спортом. Предполагается, что обновленный режим с послаблениями будет действовать до конца июня.

Что касается собраний, то власти решили сделать исключения на случай похорон, а также политических уличных акций. Проститься с умершим смогут единовременно 30 человек, а для проведения митингов на открытом воздухе разработают дополнительные правила, рассказал глава МВД Австрии Карл Нехаммер.

Власти страны планируют разрешить работу баров и ресторанов с 15 мая. Однако работать в привычном формате они не смогут. Закрываться такие заведения должны не позднее 23:00, сотрудников обяжут соблюдать масочный режим. К посетителям также будут предъявлены некоторые требования. В частности, гости заведений не смогут посидеть за барной стойкой, размещаясь за столиками не более четырех взрослых, без учета пришедших с ними детей. 15 мая также смогут открыться уличные зоопарки.

Если эпидемиологическая обстановка будет благоприятной, гостиницы, бассейны и крытые спортивные площадки в Австрии откроются 29 мая. Глава австрийского минздрава предупредил, что в случае ухудшения ситуации по заболеваемости коронавирусом все послабления придется отменить, а также призвал граждан к дисциплине. Также есть высокая вероятность, что с 4 мая в Австрии откроются старшие классы школ, с 18 мая – остальные, с 3 июня – профессиональные и политехнические колледжи.

По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день в Австрии было выявлено 15 274 случаев заражения коронавирусом, умерли 549 пациентов.

Вена, Иван Гридин

Вена. Другие новости 28.04.20

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