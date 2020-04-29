США отказываются на время от проектов по сдерживанию РФ в Европе

Глава Минобороны США Марк Эспер приостановил реализацию ряда строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн. Большая часть из них будет располагаться в Европе с целью «противодействия российской агрессии». Сэкономленные средства перенаправят на возведение стены на границе с Мексикой, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, в частности будет остановлено строительство объектов в Норвегии, Германии, Испании и других странах ЕС на общую сумму более $200 млн. Цель этих проектов была укрепить союзников США и подорвать растущее влияние России на континенте.
По словам представителя оборонного ведомства Криса Шервуда, зарубежные проекты никто не отменял, они лишь заморожены на неопределенный срок, а в последующем конгресс выделит дополнительные средства, чтобы продолжить их реализацию.
Возведение стены на границе с Мексикой – одно из главных предвыборных обещаний Трампа.
Вашингтон, Иван Гридин
Вашингтон. Другие новости 29.04.20
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