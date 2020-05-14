Из-за пандемии обанкротился крупнейший в мире спутниковый оператор

Крупнейший в мире спутниковый оператор Intelsat подал заявление о банкротстве. Компания понесла серьезные потери из-за пандемии коронавируса.

Intelsat считают себя пионером и основоположником спутниковой индустрии. Компания предоставляет услуги связи более 50 лет. «Наш успех пришел несмотря на то, что мы были обременены существенным долгом. Сейчас настало время изменить это», – говорится в заявлении генерального директора Intelsat Стивена Шпенглера.

Компания просит реструктурировать ее долги, а также дать ей разрешение на использование частот C-диапазона для развертывания инфраструктуры сети 5G на территории США.

О банкротстве объявила и британская спутниковая компания OneWeb. Оператор также назвал основной причиной финансовых проблем пандемию коронавируса. Интерес к активам компании проявил Пентагон. В частности, американское оборонное ведомство планирует просить Конгресс о помощи не только для OneWeb, но и для других обанкротившихся коммерческих космических компаний. Кроме того, финансовую поддержку оператору предложили китайские корпорации, пишут британские СМИ.

Ранее глава министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что чрезмерная медлительность при отмене ограничительных мер, введенных на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа, может обрушить американскую экономику. Также с пессимистичным прогнозом выступил глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл. Он считает, что масштабы и темпы нынешнего экономического спада «не имеют прецедентов в современной истории», а будущее весьма туманно.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 14.05.20

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