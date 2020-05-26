Проститутки в США измеряют клиентам температуру и переходят на удаленку

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в жизнь женщин и мужчин, оказывающих интим-услуги по всему миру. Несмотря на ограничения и запреты проститутки не имеют других возможностей зарабатывать на жизнь, а поэтому вынуждены рисковать. О состоянии секс-индустрии в США в период борьбы с Covid-19 пишет CNN.

Проституция в США находится вне закона, поэтому сложно отследить, сколько человек задействованы в этой сфере и соблюдают ли они введенные ограничения. Безработица в Соединенных Штатах достигает уровня Великой Депрессии, секс-работникам приходится выбирать – подвергать себя риску заражения или полностью лишиться дохода.

Организации, выступающие за легализацию проституции, публикуют советы для тех, кто все-таки продолжает деятельность в период пандемии. В частности, во время общения с клиентом проституткам настоятельно рекомендуют надевать маски и перчатки, а также отказаться от поцелуев. «Надень костюм медсестры и достань термометр – если у клиента нормальная температура, сделай это частью игры. Если у него поднялась температура, прекрати сеанс», – говорится в одной из групп, ориентированной на защиту здоровья работников секс-индустрии.

Ранее экономическая ситуация почти не оказывала влияния на секс-бизнес. Американцы пользовались услугами проституток и во время кризиса, и во время подъема экономики. До нынешней пандемии не наблюдалось такого сокрушительного спада, все потому что личный контакт с людьми стал опасен.

В то же время многие клиенты не хотят принимать во внимание риск, которому подвергаются люди, предлагающие интим-услуги. По словам самих проституток, к ним часто обращаются врачи и сотрудники медицинских организаций. При этом если одни предлагают повышенную плату в период пандемии, другие требуют скидку, указывая на то, что их доход также резко снизился.

Некоторые работники секс-бизнеса смогли перейти на дистанционное обслуживание. Они выкладывают свои видео и фото на порно-сайтах, получая деньги от подписчиков. Как рассказали CNN в администрации одного из таких ресурсов, с начала марта количество новых подписок увеличилось на 75%. В настоящее время платформа добавляет около 200 тысяч новых пользователей каждые 24 часа.

Впрочем, доход от подобного вида деятельности не сравним с доходом от предоставления традиционных секс-услуг. По словам 26-летнего парня, который поставляет контент для одного из порно-сайтов, до пандемии он зарабатывал до 10 тысяч долларов в месяц, с переходом на удаленку его заработок снизился в два раза.

Кроме того, переход на дистанционное обслуживание требует немалых вложений, нужно купить компьютер, веб-камеру и микрофон, а также подключить высокоскоростной интернет для потоковой передачи видео в прямом эфире. Беднейшие представители секс-индустрии, большая часть которых приходится на нелегальных мигрантов, не могут этого себе позволить.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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