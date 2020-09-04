Крупнейший бордель Европы объявил о банкротстве из-за коронавируса

Публичный дом в Германии, который считается одним из крупнейших в Европе, объявил о банкротстве. По словам владельца заведения, он разорился из-за пандемии коронавируса.

Pascha Club находится в городе Кельн, бордель занимает 11-этажный дом. С начала пандемии публичный дом не принимает клиентов, пишет газета Express.

Управляющий борделя Армин Лобшайд заявил, что из-за длительного простоя придется закрыть заведение. «Это немыслимо, но во вторник [1 сентября] я подал заявление о банкротстве в местный суд», – сообщил Лобшайд.

В результате без работы останутся 180 человек, среди которых не только проститутки, но и обслуживающий персонал – горничные, повара и массажисты.

Лобшайд добавил, что готов взять кредит, чтобы платить своим сотрудникам, однако он требует от властей разрешения на прием клиентов хотя бы с начала 2021 года.

Берлин, Зоя Осколкова

Берлин. Другие новости 04.09.20

Мэр хорватского Дубровника ушел на самоизоляцию из-за коронавируса. / Сильвио Берлускони госпитализировали с симптомами коронавируса. / Собянин допустил осложнение ситуации с коронавирусом в Москве. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»