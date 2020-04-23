В Казахстане проститутки заразились коронавирусом от клиента

В Казахстане полицейские прикрывали притон с проститутками, две из которых заразились коронавирусом. Расследование проводит антикоррупционная служба республики.

По данным следствия, в Актау проститутки продолжали оказывать услуги, несмотря на карантинные меры, введенные в связи с эпидемией, передает Nur.kz. Притон посетил мужчина, зараженный коронавирусом.

Полицейские знали об этом, но скрыли данный факт, угрожающий жизням других людей. Сотрудники антикоррупционной службы обратились к властям, после чего 87 человек, контактировавших с инфицированным, изолировали. У двух проституток выявили Covid-19.

По последним данным, в Казахстане 2207 человек заразились коронавирусом, 20 пациентов скончались.

Нур-Султан, Зоя Осколкова

Нур-Султан. Другие новости 23.04.20

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