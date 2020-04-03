В Германии иностранные проститутки остались без денег и жилья

Тысячи проституток в Германии оказались на улице без средств к существованию. Власти закрыли бордели из-за вспышки коронавируса. Большая часть секс-работниц являются иностранками и не могут вернуться домой из-за закрытых границ.

80% проституток в Германии родом из других стран – Румынии, Болгарии, Украины и Польши. Ранее они жили и работали в публичных домах, оплачивая аренду комнат, передает Reuters.

В прошлом месяце немецкие власти распорядились закрыть бордели из-за пандемии COVID-19. В результате тысячи женщин оказались на улице. При этом они не могут попасть на родину из-за ограничений на пересечение границ и обязательного карантина.

«Коронавирус обернулся катастрофой. Я не могу заработать деньги с середины марта, мне даже спать негде», – поделилась одна из секс-работниц. В результате доведенные до отчаяния женщины начали предлагать свои услуги прямо на улицах, несмотря на риск заразиться коронавирусной инфекцией.

Ранее на отсутствие заработка из-за вспышки коронавируса жаловались проститутки в Нидерландах. Работницы секс-индустрии даже объявили сбор средств, чтобы помогать тем, кто наиболее остро нуждается в деньгах.

Берлин, Зоя Осколкова

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