российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 3 апреля 2020, 16:13 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Германии иностранные проститутки остались без денег и жилья

Тысячи проституток в Германии оказались на улице без средств к существованию. Власти закрыли бордели из-за вспышки коронавируса. Большая часть секс-работниц являются иностранками и не могут вернуться домой из-за закрытых границ.

80% проституток в Германии родом из других стран – Румынии, Болгарии, Украины и Польши. Ранее они жили и работали в публичных домах, оплачивая аренду комнат, передает Reuters.

В прошлом месяце немецкие власти распорядились закрыть бордели из-за пандемии COVID-19. В результате тысячи женщин оказались на улице. При этом они не могут попасть на родину из-за ограничений на пересечение границ и обязательного карантина.

«Коронавирус обернулся катастрофой. Я не могу заработать деньги с середины марта, мне даже спать негде», – поделилась одна из секс-работниц. В результате доведенные до отчаяния женщины начали предлагать свои услуги прямо на улицах, несмотря на риск заразиться коронавирусной инфекцией.

Ранее на отсутствие заработка из-за вспышки коронавируса жаловались проститутки в Нидерландах. Работницы секс-индустрии даже объявили сбор средств, чтобы помогать тем, кто наиболее остро нуждается в деньгах.

Берлин, Зоя Осколкова

Берлин. Другие новости 03.04.20

Дипломатический «котёл»: Киеву придётся просить Москву, чтобы вывезти украинцев из Непала. / В Испании гробы с телами умерших от коронавируса складируют на парковках – в моргах нет мест. / Итальянец задушил свою девушку из-за подозрений на заражение коронавирусом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Проститутки в Европе остались без работы из-за эпидемии

Метки / Коронавирус из Китая

«Все стоит, работникам надо чем-то платить», – уральцы о продлении вынужденных выходных (ВИДЕО)

Первые жертвы КО-вируса. Дневник коронавируса: 3 апреля

Минпромторг потребовал не запрещать торговлю алкоголем

Мошенники воспользовались кредитными каникулами для обмана граждан

Набиуллина дала совет людям, у которых нет денег, как пережить кризис

Реаниматолог 40-й больницы рассказал, чего больше всего боятся врачи. Интервью «Новому Дню» (ФОТО, ВИДЕО)

В ЦИК заявили о переносе 94 избирательных кампаний из-за вируса

Угроза эпидемии в Москве: тысячи гастарбайтеров оказались вне режима изоляции

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Здоровье, Пандемия коронавируса, Европа, Коронавирус из Китая,