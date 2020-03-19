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Четверг, 19 марта 2020, 10:10 мск

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Проститутки в Европе остались без работы из-за эпидемии

Фото: Reuters

В Нидерландах проститутки остались без работы и денег из-за вспышки коронавируса. Работницы секс-индустрии объявили сбор средств. Об этом сообщает Reuters.

Решение о закрытии всех публичных домов в квартале Красных фонарей было принято еще 15 марта. Чтобы избежать кризиса, проститутки организовали краудфандинг в поддержку коллег. Организаторы акции будут выдавать по 40 евро тем, кто наиболее остро нуждается в деньгах. По последним данным, им удалось собрать более 4 тысяч евро.

В Нидерландах проституция легальна, в стране есть Объединение работников секс-индустрии. Люди, предоставляющие интимные услуги, зарегистрированы в качестве предпринимателей и платят налоги.

По данным ООН, в Нидерландах в секс-индустрии работают около 25 тысяч человек. Впрочем, официальные данные могут отличаться от реальности, так как многие предпочитают не афишировать свою деятельность.

Ранее американский режиссер фильмов для взрослых Векс Эшли призвала брать пример с порноактеров во время пандемии коронавируса. По ее словам, съемки в порнофильмах заставляют актеров с большей ответственностью относиться к гигиене и чистоте.

Амстердам, Зоя Осколкова

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© 2020, РИА «Новый День»

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