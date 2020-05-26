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Вторник, 26 мая 2020, 13:30 мск

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Индиец дважды травил богатую жену ядовитыми змеями

Жителя Индии обвинили убийстве супруги. Мужчина дважды подкидывал ядовитых змей в спальню к жене в надежде получить наследство после ее смерти. Об этом сообщает The Daily Mail.

Преступление было совершено в индийском штате Керала. В марте молодую женщину госпитализировали после укуса гадюки. Пострадавшая проходила реабилитацию в течение двух месяцев. В мае ее укусила кобра. В этот раз женщина не пережила нападения.

Полицейские заподозрили мужа погибшей. В ходе расследования они нашли неопровержимые доказательства. Супруг несколько раз связывался с торговцем ядовитыми змеями, а также просматривал в интернете соответствующие ролики.

По данным правоохранителей, женщина была очень богата, а муж опасался, что благоверная решит с ним развестись, и тогда он останется без средств к существованию.

Убийцу арестовали. Кроме того, полицейские задержали мужчину, которые продал подозреваемому гадюку и кобру.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

Нью-Дели. Другие новости 26.05.20

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