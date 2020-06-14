Испания откроет границы для туристов из шенгенской зоны

Испания откроет границы со странами шенгенской зоны. Это произойдет уже через неделю – 22 июня, заявил глава кабмина страны Педро Санчес во время совещания с главами регионов, передает агентство Efe.

Исключением станет Португалия, границу с этой страной решено открыть 1 июля. Поводом закрытия границ стала пандемия коронавирусной инфекции нового типа. Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке в городе Ухань ранее неизвестной инфекции, вызывающей в ряде случаев тяжелую пневмонию. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Мадрид, Иван Гридин

Мадрид. Другие новости 14.06.20

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