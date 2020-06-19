В руинах польского замка XIV века обнаружили серебряный клад

В руинах замка XIV века в польском городе Новы-Сонч нашли сундук с кладом серебра, сообщает местное издание miastons.pl. Клад обнаружили в ходе раскопок представители Историко-исследовательской ассоциации.

Открыв сундук, они нашли в нем серебряные кубки, вазы, столовые приборы и посуду – всего 103 предмета, изготовленные в Польше и Австрии на рубеже XIX и XX веков. Ученые полагают, что серебро принадлежало местным евреям, которых немецкие оккупанты в 1942 году согнали в гетто, пишет First News.

В годы Второй мировой войны Королевский замок служил казармой для немецких солдат и складом боеприпасов, в 1945 году его взорвали польские партизаны.

В мире. Другие новости 19.06.20

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