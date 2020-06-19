российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 19 июня 2020, 09:42 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В руинах польского замка XIV века обнаружили серебряный клад

Фото: Stowarzyszenie Historyczno Eksploracyjne Sadecczyzny

В руинах замка XIV века в польском городе Новы-Сонч нашли сундук с кладом серебра, сообщает местное издание miastons.pl. Клад обнаружили в ходе раскопок представители Историко-исследовательской ассоциации.

Открыв сундук, они нашли в нем серебряные кубки, вазы, столовые приборы и посуду – всего 103 предмета, изготовленные в Польше и Австрии на рубеже XIX и XX веков. Ученые полагают, что серебро принадлежало местным евреям, которых немецкие оккупанты в 1942 году согнали в гетто, пишет First News.

В годы Второй мировой войны Королевский замок служил казармой для немецких солдат и складом боеприпасов, в 1945 году его взорвали польские партизаны.

В мире. Другие новости 19.06.20

Турки женили президента Украины на Вере Брежневой. / Европа раскритиковала поправки в российскую Конституцию. / Медики объяснили отсутствие вспышки заболеваемости Covid-19 после протестов в США. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

Европа раскритиковала поправки в российскую Конституцию

«Нас ждет исключительно тяжёлый период»: президент Сербии сделал заявление после переговоров с главой МИД России

Лавров прибыл в Белград с двухдневным визитом

Олег Бондаренко: «У России есть все предпосылки взять инициативу в косовском урегулировании»

Греция анонсировала дату начала выдачи виз россиянам

Ученые объяснили прочность шипов крапивы и хоботка комара

Черногория: после штурма мэрии Будвы арестованное руководство города госпитализировано

С применением силы и слезоточивого газа: черногорская полиция взяла штурмом мэрию Будвы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Общество, Россия, Европа,