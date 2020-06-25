Лев разгуливал по улицам поселка в Казахстане: зверя поймали и выясняют, откуда он взялся (ФОТО)

Жители села Акшукыр в Мангистауской области в Казахстане встретили свободно гуляющего настоящего африканского льва. Хищник разгуливал по улице, совершенно не боясь людей. Шокированные от неожиданной встречи со львом люди сообщили о произошедшем в полицию. Зверя в итоге отловили, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сакен Дилдахмет в своем Facebook.

По его данным, информация о прогуливающемся по улице льве поступила в 5:30 утра. Специалисты Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира при содействии полиции отловили льва. Сейчас хищник находится под наблюдением в местности «Кошкар Ата», сообщил чиновник.

По его словам, пойманному самцу примерно 1-1,5 года. «По виду домашний лев, людей не боится», – уточнил Дилдахмет. Специалисты определят судьбу животного после установления личности хозяина и проверки документов, добавил он.

Нурсултан, Наталья Петрова

Нурсултан. Другие новости 25.06.20

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