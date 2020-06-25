В Китае проходит фестиваль собачьего мяса

Китайские власти исключили собак из списка животных, которых можно разводить для употребления в пищу. Это не остановило организаторов фестиваля собачьего мяса.

С 2009 года на мероприятие съезжаются тысячи человек. Китайцы считают, что мясо собак приносит удачу и благотворно влияет на здоровье. Ежегодно в стране на мясо забивают 10-20 миллионов животных.

Зоозащитники долгое время добивались исключения псов из списка животных, которых можно разводить для употребления в пищу. В июне министерство сельского хозяйства КНР пошло навстречу активистам и скорректировало перечень съедобных животных.

Кроме того, по одной из версий, причиной пандемии коронавируса стало потребления мяса диких животных, не прошедших санитарный контроль. Впрочем, есть мясо собак на национально уровне пока не запретили. Зоозащитники очень надеются, что фестиваль проводится в последний раз.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 25.06.20

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