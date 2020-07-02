В Мексике неизвестные убили пациентов нелегального реабилитационного центра

В Мексике 24 человека стали жертвами нападения на нелегальный реабилитационный центр для наркозависимых. Семь пациентов получили ранения. Об этом сообщает местное издание Guanajuato Informa.

По данным СМИ, к реабилитационному центру в городе Ирапуато мексиканского штата Гуанахуато подъехали три грузовика. Из них вышли люди, которые открыли огонь по сотрудникам и пациентам рехаба.

«Семь человек были ранены, еще 24 были обнаружены погибшими на месте преступления», – сказал глава полиции штата Педро Кортес Алкала. Он указал, что центр работал нелегально.

Нападавшим удалось скрыться. На месте находятся полицейские, армия и национальная гвардия. Проводится расследование. Причины произошедшего выясняются.

Расположенный в центральной части Мексики штат в 2019 году стал самым криминальным в стране, там были убиты свыше 3,5 тысячи человек. Волна насилия вызвана противостоянием наркокортелей, которые делят территорию и воюют за поставки кокаина в США.

Мехико, Зоя Осколкова

Мехико. Другие новости 02.07.20

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