Трамп признался: давал распоряжение о кибератаке против России

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что санкционировал кибератаку против российского «Агентства интернет-исследований» в 2018 году. Об этом сообщил обозреватель американской газеты The Washington Post Марк Тиссен.

«На этой неделе во время интервью со мной в Овальном кабинете Трамп впервые признал, что санкционировал скрытую кибератаку против российского «Агентства интернет-исследований», – пишет Тиссен в Washington Post, передает РИА «Новости». «Верно», – сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос об этой кибератаке. Президент США также добавил, что это решение было частью более широкой политики противостояния России во всем мире.

«Никто не вел себя так жестко с Россией, как я», – приводит слова Трампа журналист.

Трамп также рассказал Тиссену, что в 2016 году занимавший тогда пост президент США Барак Обама «знал, что Россия занимается манипуляциями», но ничего не сказал, потому что думал, что кандидат в президенты Хиллари Клинтон выиграет.

В феврале 2019 года телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники уже сообщал, что Трамп «лично одобрил» кибератаку военных США против российского «Агентства интернет-исследований» во время промежуточных выборов 2018 года. Тогда же газета Washington Post сообщала, что киберкомандование вооруженных сил США во время этих выборов блокировало доступ петербургского «Агентства интернет-исследований» к интернету. По словам источников газеты, это было частью первой наступательной киберкампании против России, направленной на предотвращение ее предполагаемых «попыток вмешаться в американские выборы».

Вашингтон, Светлана Антонова

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