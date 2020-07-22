Минюст обвинил китайцев в хищении данных о разработке вакцины от Covid-19

Минюст США обвинило двух граждан КНР во взломе компьютерных систем сотен организаций, включая правительственные. Власти заявляют, что ряде случаев хакеры руководствовались собственной выгодой, в других – по поручению китайских спецслужб или правительства. По оценкам Минюста США, злоумышленники похитили терабайт данных, что может нести угрозу для безопасности США.

«Теперь Китай наряду с Россией, Ираном и Северной Кореей занял свое место в этом постыдном клубе стран, которые предоставляют убежище киберпреступникам в обмен на их готовность поработать в пользу государства», – заявил помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон С. Демерс.

Он сообщил, что хакерам удалось украсть наработки по вакцине против коронавирусной инфекции нового типа, препаратов против неё, а также технологию производства тест-систем. По данным Минюста, злоумышленники также совершали атаки в Австралии, Бельгии, Германии, Японии, Литве, Нидерландах, Испании, Южной Корее, Швеции и Великобритании, передает РБК.

В первую очередь их интересовала информация относительно медоборудования и фармацевтики, гражданского и промышленного машиностроения, обороны, бизнеса, образовательного софта. Минюст обвинил хакеров в сговоре с целью совершения кибермошенничества и краже коммерческой тайны. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Как писал «Новый День», ранее представитель Центра кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры совершили попытку похитить у США, Соединенного королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.

Британские специалисты заявили, что «занимающаяся кибершпионажем группа» APT29, или Dukes и Cozy Bear, которая «почти наверняка» входит в российскую разведывательную структуру, на протяжении всего года совершала атаки на различные организации, участвующие в создании препарата для борьбы с Covid-19.

СМИ Британии со ссылкой на источники в спецслужбах пишут, что «атакам хакеров» подверглись две организации, занимающиеся разработкой вакцины. О том, был ли им нанесен ущерб, не сообщается.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Москва не знает, кто мог совершить кибератаку на фармкопании и исследовательские центры, и однозначно не имеет к этому никакого отношения. Обвинения Лондона в хакерских атаках, как и во вмешательстве в выборы 2019 года, Россия не приемлет, поскольку такие претензии голословны, отметил он.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 22.07.20

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