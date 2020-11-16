Российских хакеров обвинили в атаках на фармкомпании, разрабатывающие вакцину от Covid-19

Специалисты по кибербезопасности Microsoft заявили, что хакеры из России объединились с киберпреступниками из КНДР, чтобы атаковать разработчиков вакцины от коронавируса. По данным экспертов, попытки взлома зафиксировали в пяти странах.

В Microsoft полагают, что к атакам причастна российская хакерская группа Fancy Bear. При этом к россиянам якобы присоединились северокорейские хакеры с никами Цинк и Церий, пишет Reuters.

Объединенная группа пыталась взломать сети фармацевтических компаний в Канаде, Франции, Индии, Южной Корее и США. Большинство организаций, которые подверглись атаке, тестируют вакцины от коронавируса. В Microsoft уточнили, что часть попыток были успешными. Однако подробностей эксперты не раскрыли.

Стоит отметить, что российских хакеров обвиняют в попытке хищения данных о вакцине против Covid-19 регулярно. Ранее британские специалисты сообщили, что группировка APT29, или Dukes и Cozy Bear, которая «почти наверняка» входит в российскую разведывательную структуру, на протяжении всего года совершала атаки на различные организации, участвующие в создании препарата для борьбы с коронавирусом. Позже Минюст США заявил, что Китай «наряду с Россией, Ираном и Северной Кореей» присоединился к попыткам выкрасть данные о вакцине.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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