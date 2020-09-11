В США сообщили об атаках российских хакеров на 200 организаций

Компания Microsoft выявила признаки кибератак, целью которых было вмешательство в президентские выборы в США. Взлому подверглись более 200 организаций. Об этом сообщает CNN.

По словам специалистов, кибератаки проводились хакерами из России, Китая и Ирана. Многие из компаний, на которые было совершено нападение, имеют прямое или косвенное отношение к американским выборам.

Отмечается, что целью хакеров были организации в США. При этом мишенями становились как демократы, так и республиканцы. Кроме того, некоторые компании, которые подверглись взлому, относятся к европейским организациям, связанным с политикой.

Microsoft называет ответственной за эти кибератаки группировку Fancy Bear. По утверждению компании, за этой группировкой хакеров стоит российская военная разведка. Вместе с тем, попытки взлома были зафиксированы из Китая и Ирана. Большинство хакерских атак специалистам Microsoft удалось отбить.

Напомним, выборы президента США назначены на 3 ноября 2020 года. Действующему главе государства Дональду Трампу и вице-президенту Майку Пенсу на выборах будет противостоять кандидат от демократов Джо Байден, который баллотируется вместе с претендующей на пост вице-президента Камалой Харрис.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 11.09.20

Посол Украины пожаловался на обыск его машины белорусскими пограничниками. / В Иордании прогремел взрыв на складе боеприпасов. / В Китае произошел взрыв рядом с гостиницей, есть пострадавшие. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»