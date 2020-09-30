Microsoft обвинила Россию в половине кибератак по всему миру

С июля 2019 года по июнь 2020 года большая часть регистрируемых корпорацией Microsoft атак хакеров исходила из России, Ирана, Китая и Северной Кореи. Такие данные содержатся в докладе по кибербезопасности компании. В Microsoft пояснили, что это является уведомлением о кибератаках, «санкционированных властями государств» (NSN, nation state notification).

Microsoft утверждает, что на долю России приходится 52% NSN-атак. Далее следуют Иран (25%), Китай (12%) и КНДР (11%). По данным производителя программного обеспечения, большинство атак направлено на США (69%), Великобританию (19%) и Канаду (5%). Там также отметили, что объем атак в первом полугодии вырос приблизительно на 35% по сравнению со второй половиной 2019 года.

Как писал «Новый День», в начале сентября Microsoft выявила заявила, что обнаружила признаки кибератак, целью которых было вмешательство в президентские выборы в США. Взлому подверглись более 200 организаций. Специалисты заявили, что кибератаки проводились хакерами из России, Китая и Ирана. Мишенями становились как демократы, так и республиканцы. Microsoft называет ответственной за эти кибератаки группировку Fancy Bear.

Напомним, выборы президента США назначены на 3 ноября 2020 года. Действующему главе государства Дональду Трампу и вице-президенту Майку Пенсу на выборах будет противостоять кандидат от демократов Джо Байден, который баллотируется вместе с претендующей на пост вице-президента Камалой Харрис.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.09.20

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