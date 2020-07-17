Россию обвинили в хищении данных о вакцине от Covid-19 у трех стран

Связанные с Россией хакеры совершили попытку похитить у США, Великобритании и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса. Такое заявление сделал представитель Центра кибербезопасности Соединенного королевства.

Британские специалисты заявляют, что «занимающаяся кибершпионажем группа» APT29, или Dukes и Cozy Bear, которая «почти наверняка» входит в российскую разведывательную структуру, на протяжении всего года совершала атаки на различные организации, участвующие в создании препарата для борьбы с Covid-19.

По их мнению, злоумышленники воспользовались вредоносным программным обеспечением WellMess и WellMail и фишинг, чтобы получить доступ к компьютерам разработчиков. Медицинских препаратов. Отмечается, что на сегодняшний день похищенные данные не несут ценности, однако ими якобы могут воспользоваться позже или в случае, если они станут значимыми, передает РИА «Новости».

СМИ Британии со ссылкой на источники в спецслужбах пишут, что «атакам хакеров» подверглись две организации, занимающиеся разработкой вакцины. О том, был ли им нанесен ущерб, не сообщается.

«Британия и ее союзники выполняют сложную работу по поиску вакцины и охране здоровья всего мира. Британия продолжит противостоять подобным кибератакам и будет сотрудничать с союзниками с тем, чтобы привлечь виновных к ответственности», – заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Москва не знает, кто мог совершить кибератаку на фармкопании и исследовательские центры, и однозначно не имеет к этому никакого отношения. Обвинения Лондона в хакерских атаках, как и во вмешательстве в выборы 2019 года, Россия не приемлет, поскольку такие претензии голословны, отметил он.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.07.20

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