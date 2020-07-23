Пандемия превратит Великобританию «культурную пустыню»

Британские парламентарии опасаются, что страна превратится в «культурную пустыню». Из-за пандемии коронавируса работники сферы искусств массово увольняются, пишет The Independent.

Британское правительство долгое время не признавало масштабов угрозы, нависшей над культурными учреждениями страны. Многие галереи и культурные центры уже окончательно закрылись, не пережив кризиса, говорится в докладе, подготовленном парламентским комитетом по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту.

«Ежегодно театры посещает больше людей, чем футбольные матчи лиги, и в то время как для возобновления профессионального футбола были предприняты значительные усилия, дорожная карта правительства для открытия театров была медленной и невнятной», – пишут авторы доклада.

Парламентарии одобрили решение правительства выделить на поддержку культурных учреждений страны около 1,57 млрд фунтов стерлингов, но, по их мнению, кабмин слишком долго думал на эту тему. Глава комитета, член парламента от Консервативной партии Джулиан Найт заявил, что Британия «рискует, если мы не будем осторожными, превратиться в культурную пустыню».

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 23.07.20

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