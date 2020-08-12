В Нидерландах обнаружили крупнейшую кокаиновую «прачечную»

Полиция Нидерландов обнаружила лабораторию, где выделяли чистый кокаин. Мощностей «прачечной» хватало на производство 150-200 кг наркотика в сутки.

Как сообщается на сайте полиции, лаборатория располагалась в здании бывшей конюшни в 120 км от Амстердама. Правоохранители изъяли чистые, неразбавленные наркотики, чью стоимость оценивают до 6 млн евро.

Кроме того, в лаборатории обнаружили десятки тысяч литров химических веществ, бочки, канистры, пластиковые трубки и пять бетономешалок. Злоумышленники использовали оборудование для отделения кокаина от «несущего материала»: одежду специальным образом пропитывали наркотиком и переправляли за границу.

В результате были задержаны 13 граждан Колумбии, гражданин Турции и трое жителей Нидерландов. В соседних населенных пунктах правоохранители нашли несколько складов, где хранились необходимое для производства сырье и прочие материалы.

Амстердам, Зоя Осколкова

Амстердам. Другие новости 12.08.20

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