В Шотландии поезд сошел с рельсов и загорелся

В Шотландии пассажирский поезд сошел с рельсов, возник пожар. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

Инцидент произошел около города Стоунхейвен в округе Абердиншир, сообщает Sun со ссылкой на государственную железнодорожную компанию ScotRail. На место аварии приехали несколько десятков полицейских машин, пожарных и карет скорой помощи, а также прибыл вертолет со спасателями.

Число пострадавших уточняется. По словам источников АР, известно об одном погибшем. В Королевском лазарете Абердина объявлен режим повышенной готовности.

«Это чрезвычайно серьезный инцидент. Я получила предварительную информацию от железнодорожников и представителей экстренных служб, меня продолжают держать в курсе дела. Все мои мысли с участниками аварии», – написала первый министр Шотландии Никола Стерджен в твиттере.

Причины ЧП еще предстоит установить. Предположительно, к аварии могли привести проливные дожди и подтопления, которые наблюдались в последние дни на северо-востоке страны.

Эдинбург, Зоя Осколкова

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